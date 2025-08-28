Edirne Sınır Kapılarında Kaçak Elektronik Eşya Operasyonu

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından yurda kaçak sokulmak istenen milyonlarca lira değerinde çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında 3 ayrı kaçakçılık operasyonu düzenledi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurda giriş yapmak üzere gelen TIR, şüpheli görülerek 'kırmızı hatta' aranmaya alındı. Ekipler, yaptıkları aramada, çeşitli eşyalarla doldurulan dorsede, faturasız ve belgesiz 228 dizüstü bilgisayar, 3 masaüstü bilgisayar, 150 barkod yazıcı, 150 barkod okuyucu, 20 wifi ve 4 kameralı kamera sistemi, 245 şarj adaptörü, 7 telsiz ve ekipmanı, 66 çeşitli eşya ele geçirildi.

Kapıkule'ye boş olarak gelen diğer TIR ise şüphe üzerine aranmaya alındı. Ekiplerin yaptığı aramada, aracın motor kısmında, 500 akıllı cep telefonu, 470 cep telefonu kılıfı ve 240 elektronik sigara bulundu.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda girmek üzere gelen TIR, X-Ray taramasına sevk edildi. Kapalı Devre Televizyon Sistemi'nden (CCTV) izlenmeye alınan TIR'ın şoförünün tedirgin davranışları üzerine aranan araçta ülkeye girişi yasak olan 19 bin 980 elektronik sigara ve 140 oto parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 araç sürücüsü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.