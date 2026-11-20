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EDİRNE'de otogar ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi.

Edirne Belediyesi tarafından 21 Nisan'da 16 yazıhane ve bilet satış ünitesi, 3 büfe ile 1 lokanta için gerçekleştirilen otogar ihalesine ilişkin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında firma yetkilileri ve çalışanlarının bulunduğu 12 şüphelinin 'İhale şartlarını ve fiyatı etkilemek amacıyla aralarında anlaştıkları' iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendiği operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

9 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 9'u bugün adliyeye sevk edildi. Mersin'de bulunan bir şüphelinin ifadesinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri'yle (SEGBİS) alınacağı belirtildi. Rahatsızlanan 1 şüphelinin ise hastanede tedaviye alındığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında firari 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı