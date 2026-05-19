Edirne'nin Tarihi Dar Çarşısı Restorasyonla Yenilendi

Edirne'nin tarihi ticaret dokusunun önemli noktalarından Terziler Sokağı'nda bulunan "Dar Çarşı", restorasyon çalışmalarıyla yenilendi.

Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin kesişim noktasında bulunan, karşılıklı dükkanlar arasındaki mesafenin yaklaşık 2 metre olması nedeniyle halk arasında "Dar Çarşı" olarak anılan sokak, Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla baştan sona restore edildi.

Yaklaşık 65 metrelik güzergahı kapsayan çarşıda bulunan 40'a yakın tescilli dükkanın cepheleri ahşap kaplamayla yenilenirken, yapılar pastel tonlarda boyandı.

Çalışmalar kapsamında uzun yıllar bakımsız kalan geçit, tarihi kent dokusuna uygun estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Ağırlıklı olarak ayakkabı tamircilerinin faaliyet gösterdiği çarşıda, cep telefonu tamircileri ve çay ocağı da hizmet veriyor.

Yenilenen Dar Çarşı'da, yarın Vali Sezer'in katılımıyla tören düzenlenecek.

Esnaftan Vali Sezer'e teşekkür

Çarşıda "saat doktoru" olarak bilinen Recep Tango, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalardan dolayı Vali Yunus Sezer'e teşekkür etti.

Çarşının yeni görünümünün esnafı memnun ettiğini belirten Tango, "Edirne'mizin en dar çarşısı ama potansiyel olarak en hızlı çarşısı olmaya aday. Dükkanlarımız güzelleşti, çiçek gibi oldu her yer. Herkes mutlu, esnafın yüzü gülüyor. İnşallah işlerimiz bundan sonra daha da açılır." dedi.

Ayakkabı tamircisi Mehmet Noyan da yürütülen çalışmalarla bakımsız çarşının farklı bir görünüme kavuştuğunu dile getirerek, "Dükkanlarımız yenilendi, kapılarımız, kepenklerimiz, çatılarımız, tentelerimiz yapıldı. Çarşımız çok zevkli bir yer oldu. Saraçlar Caddesi'nden daha güzel hale geldiğini düşünüyorum. Dünyanın en dar sokağı ama çalışması en keyifli yerlerden biri oldu. Herkes burada ekmeğini kazanmaya çalışıyor." diye konuştu.

Çay ocağı işleten Sami Erken de yaklaşık 40 yıldır çarşıda esnaflık yaptığını belirtti.

Çarşının geçmişte kötü durumda olduğunu ifade eden Erken, "Vali beye çok teşekkür ederiz. Eskiden çok kötüydü, şimdi çok güzel oldu. Yıllardır burada çalışıyoruz. Yapılan hizmetlerden çok memnunuz." ifadesini kullandı.