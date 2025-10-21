Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Karaağaç Ortaokulunu ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, okul ziyaretinde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Talep ve önerileri dinleyen Yılmaz, sınıfları ziyaretinde ise öğrencilerle sohbet etti.

Kaymakam Köken'e ziyaret

Uzunköprü Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yatırım yapan Tiron Döküm A.Ş. yetkilileri, Kaymakam Muammer Köken'i ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Köken ve firma yetkilileri ziyarette yatırım çalışmalarına ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretin ardından Atatürk OSB alanı gezildi, incelemelerde bulunuldu

Keşan'dan TBB Olağan Meclis Toplantısı'na katılım

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Büyükvarlık, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Ankara'da gerçekleştirilen toplantıda, Keşan Belediyesi'ni temsilen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Büyükvarlık da yer aldı.

Toplantıda, TBB'nin 2026 Yılı Performans Programı ve 2026 Mali Yılı Bütçesi ele alındı.