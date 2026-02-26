Haberler

Edirne merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 6 gözaltı

Güncelleme:
Edirne merkezli yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalanırken, yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. 200 kişiye ise 50 milyon lira ceza uygulandı.

EDİRNE merkezli 6 ilde jandarmanın yasa dışı bahis operasyonunda, 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 200 kişiye yaklaşık 50 milyon lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 1 yıl süren çalışmada, şüphelilerin yasa dışı oynattıkları bahisten yaklaşık 100 milyon lira aklayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Jandarma; Edirne, Antalya, Denizli, İzmir, Kütahya ve İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada 45 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 70 açık cep telefonu hattı ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İncelemenin ardından yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 200 kişiye yaklaşık 50 milyon lira idari para cezası uygulandı. Yasa dışı bahis oynatan şüphelilere banka hesaplarını kullandırdıkları belirlenen 41 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. 6 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber - Kamera: Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
