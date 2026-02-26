Haberler

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin İpsala ilçesinde, hayırsever iş insanı Kamil İsmail Davut Demiröz'ün katkılarıyla 12 derslikli fen lisesi için protokol imzalandı. Okulun yanı sıra pansiyon, lojman ve spor salonu da inşa edilecek.

Edirne'nin İpsala ilçesinde hayırsever iş insanının katkılarıyla yapılacak 12 derslikli fen lisesi için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hayırsever iş insanı Kamil İsmail Davut Demiröz'ün katkılarıyla hayata geçirilecek proje kapsamında okul yapımına uygun alan belirlenerek tahsis işlemleri tamamlandı.

İpsala Atatürk Mahallesi'nde yaklaşık 6 bin 81 metrekarelik arazi üzerine inşa edilecek eğitim kompleksinde 12 derslikli fen lisesinin yanı sıra 100 öğrenci kapasiteli pansiyon, lojman ve spor salonu yer alacak.

Projenin protokolü Edirne Valisi Yunus Sezer ve hayırseverler tarafından imzalandı.

Edirne'de peyzaj çalışmaları sürüyor

Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğini artırmaya yönelik peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler kent genelinde daha düzenli ve estetik alanlar oluşturmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Olin Kavşağı'nda bulunan üçgen alanlarda peyzaj düzenlemesi gerçekleştirildi.

Hilly Hotel dönel kavşağı ve çevresindeki üçgen alanlarda da mevsime uygun bitkilendirme ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Bozulan parke taşları yenileniyor

Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler vatandaşların ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla çalışmalarını planlı şekilde yürütüyor.

Bu kapsamda Eski TOKİ mevkiinde bozulan parke taşlarının yenilenmesine başlandı.

Yetkililer, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda yol bakım ve onarım çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili 'cemevi' iddiası asılsız çıktı

Şehit pilotumuzla ilgili "cemevi" iddiası asılsız çıktı
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı

Her erkeğin hayali olan şeyi bir çırpıda yaptı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Juventus-Galatasaray maçını izleyen taraftar hayatını kaybetti
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi

Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı

Her erkeğin hayali olan şeyi bir çırpıda yaptı
'Mardinli öğretmen' diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı

"Mardinli öğretmen" dediler, gerçek çok başka çıktı
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba