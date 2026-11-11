Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 4 üreticiye yüzde 100 hibeli örtü malzemesi verdi

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Edirne'de iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla 4 üreticiye yüzde 100 hibeyle sera örtüsü desteği sağlandı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün destekleriyle 2026 üretim yılında yürütülen İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında üreticilere yönelik destekler sürüyor.

Bu kapsamda, "Kapalı Ortamda İTU Marul Yetiştiriciliği" ve "Kapalı Ortamda İTU Hıyar Yetiştiriciliği" projelerinden yararlanan 4 üreticinin toplam 6 serasında kullanılmak üzere 3 bin 400 metrekare jüt taban örtüsü ile 2 bin metrekare sera gölge örtüsü temin edildi.

Yüzde 100 hibe desteğiyle sağlanan malzemelerle örtü altı üretimde yetiştirme koşullarının iyileştirilmesi, ürün kalitesinin artırılması ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA