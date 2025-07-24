Edirne Gazeteciler Derneği Genel Sekreteri Dramalı'dan Basın Bayramı Mesajı

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Yeşim Dramalı, yerel basının önemine vurgu yaparak ekonomik zorlukların ve dijitalleşmenin getirdiği rekabetin yerel gazetelere olan etkilerini dile getirdi.

Edirne Gazeteciler Derneği Genel Sekreteri Yeşim Dramalı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dramalı, mesajında yerel basının özgürlük ve demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Yerel basının zor bir dönemden geçtiğini savunan Dramalı, şunları kaydetti:

"Özellikle yerel basınımızın karşı karşıya kaldığı var olma mücadelesi, gelecek kaygısı taşımamıza sebep olmaktadır. Ekonomik zorluklar, artan maliyetler ve dijitalleşmenin getirdiği rekabet, yerel gazetelerimizi ve yerel muhabirlerimizi ciddi bir sınavdan geçirmektedir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren yerel basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir."

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Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
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