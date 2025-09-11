Edirne DSİ Kadın Basketbol Takımı, Vali Sezer'i Ziyaret Etti

Haberler

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Edirne DSİ Kadın Basketbol Takımı, Vali Yunus Sezer'i ziyaret ederek ligdeki çalışmalar hakkında bilgi verdi ve destekleri için teşekkür etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Edirne DSİ Kadın Basketbol Takımı sporcuları, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

Vali Sezer, ziyarette, sporcularla bir süre sohbet ederek ligdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Takıma başarı dileklerinde bulunan Sezer, gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Sporcular da Vali Sezer'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, Edirne DSİ Kadın Basketbol Takımı yöneticileri ve antrenörleri de hazır bulundu.

