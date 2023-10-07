Edirne'den kısa kısa
Güncel Haberler
İpsala Meslek Yüksekokulunda yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
İpsala Meslek Yüksekokulunda yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, okulun toplantı salonunda düzenlenen törende akademisyenlere başarı diledi.
Programda okulun tanıtımı yapıldı ve öğrencilere okul hakkında bilgi verildi.
Törene, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, İpsala Emniyet Müdürü Sinan Turhan, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Çalıbaşı, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
Okulun adalet bölümüne 62, lojistik bölümüne 52, dış ticaret bölümüne 41, elektronik bölümüne 41 ve laboratuvar bölümüne de 41 öğrencinin yerleştiği kaydedildi.
Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na ziyaret
Keşan Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mustafa Özgül, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.
Ziyarette, Keşan Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Güloğlu ile Tekirdağ Bölge Birliği Üyesi Hasan Güngör de yer aldı.