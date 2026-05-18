Haberler

Edirne'de yeşil ve dijital dönüşüm eğitim programı tamamlandı

Edirne'de yeşil ve dijital dönüşüm eğitim programı tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne TSO iş birliğiyle düzenlenen 5 günlük eğitim programında, yeşil dönüşüm, karbon ayak izi, dijitalleşme ve yapay zeka konuları ele alındı. Katılımcılara sertifikaları verildi.

Trakya Kalkınma Ajansı destekleriyle Edirne Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen "Edirne Üretim Ekosisteminde Yeşil ve Dijital Dönüşüm Kapasitesinin Artırılması Eğitim Programı" tamamlandı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, 2025 Yılı Teknik Destek Programı-DYD kapsamında gerçekleştirilen eğitim programı 11-15 Mayıs tarihlerinde düzenlendi.

OzUBEX Sanayi Dönüşüm Merkezi eğitmenleri Gizem Aslantepe, Erinç Albey ve Ahmet Şahin tarafından verilen 5 günlük programa sektör temsilcileri ile firma yetkilileri katıldı.

Program kapsamında katılımcılara yeşil dönüşüm projelerine yönelik finansman kaynakları, sürdürülebilir üretim süreçleri, karbon ayak izi hesaplama yöntemleri ve ikiz dönüşüm konularında eğitim verildi.

Programın ikinci gününde katılımcılar, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan OzUBEX Sanayi Dönüşüm Merkezi'ni ziyaret ederek dijital dönüşüm ve üretimde yapay zeka uygulamalarına ilişkin incelemelerde bulundu.

Teknik gezi kapsamında sanayide dijitalleşme süreçleri ile üretim teknolojilerine yönelik uygulamalar yerinde incelendi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programın sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: AA / Lokman Polat
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Bunların gözü dönmüş! Açık denizde masumları böyle hedef aldılar

Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Günlerdir gözaltında olan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu

Erdoğan talimatı vermişti! Dev operasyonda onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim talimatı verdi: Güney Kore sınırındaki birlikleri acilen güçlendirin

Dürbünü eline alıp talimatı verdi
Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı

Resmen ateşle oynuyor! Türkiye'ye karşı 2 bin 500 asker konuşlandırdı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon! 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı! Tek tek gözaltına alıyorlar
Takımı küme düşünce Fener ve Trabzon'a sallayan başkana soğuk duş: Kendi evinde Alanya’yı yenemiyorsun

Takımı küme düşünce Fener ve Trabzon'a sallayan başkana soğuk duş

Bilecik'te 250 kişi ile yağmur duası yapıldı

Şehirde 250 kişiyle yağmur duası! AK Partili vekil de programa katıldı
24 yaşındaki gencin acı sonu! Soğuk asfalt kıpkırmızı oldu

24 yaşındaki gencin acı sonu! Soğuk asfalt kıpkırmızı oldu
TikTok rezaletleri bitmiyor! Canlı yayın sırasında eşini darbetti

TikTok canlı yayınında skandal! İzleyenler yetkililere çağrı yaptı