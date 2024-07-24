Edirne'de Yeni Mahsul Ayçiçeği Kilogramı 19,989 Liradan Satıldı
Edirne Ticaret Borsası'ndan (ETB) yapılan açıklamaya göre, Hatip köyünden Şahin Çolpan tarafından getirilen sezonun ilk ürünü olan ayçiçeği, kilogramı 19,989 liradan satıldı. ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, 4 ton ayçiçeğini satın aldı ve Çolpan'a plaket ve 100 litre mazot hediye etti. Kurban, hasat sezonunun hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.
Edirne'de yeni mahsul ayçiçeğinin kilogramı 19,989 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'ndan (ETB) yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Hatip köyünden Şahin Çolpan sezonun ilk ürünü ayçiçeğini borsaya getirdi.
ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, 4 ton ayçiçeğini kilogramı 19,989 liradan satın aldı.
Çolpan'a, Kurban tarafından ilk mahsul ürün satışı anısına plaket verildi ve 100 litre mazot hediye edildi.
Kurban, hasat sezonunun hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.