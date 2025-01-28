Üye Girişi
Haberler
Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı

Gezi Parkı soruşturmasında menajer Ayşe Barım tutuklandı
MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu'na istifa çağrısı

Bahçeli'den İmamoğlu'na çok konuşulacak çağrı: Kendine güveniyorsa...
Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti

Konya'da korkunç olay! Ailesiyle kavga etti katliam yaptı
ABD ve İsrail'in Gazzelilerle ilgili korkunç planı belli oldu

Gazzelilerle ilgili korkunç planları belli oldu

Edirne'de Yangın: 5 İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne'de Yangın: 5 İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Sabuni Mahallesi'nde çıkan yangında 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangın, çakmak satışı yapılan dükkanda başladı ve yanındaki dükkânlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, can kaybı yok.

Edirne'de çıkan yangında 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Sabuni Mahallesi Medrese Sokak'ta çakmak satışı yapılan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve TEDAŞ ekipleri sevk edildi.

İş yerindeki çakmak ve gaz tüplerinin parlamasıyla büyüyen yangın, önce yandaki 2 dükkana, ardından depo olarak kullanılan 2 iş yerine sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Edirne Valisi Yunus Sezer olay yerine gelerek, itfaiye ekiplerinden bilgi aldı iş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Sezer gazetecilere, sebebi henüz tespit edilemeyen yangının, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığını söyledi.

Soğutma çalışmalarının süreceğini belirten Sezer, "Çok şükür can kaybımız yok ve erken müdahale sonucunda da çarşıda yangının büyümesi engellenmiş durumda. Yarın da bununla ilgili olarak hasar ve zarar tespit çalışmaları yapılacaktır. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
img

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi
img

Görüntüler havaalanından! Yıldız futbolcu için Branco'yu esir aldılar
img

Hastalara rahat nefes aldıran yeni yöntem iltihabı söküp alıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı canice öldüren Semih Çelik'in davasında takipsizlik kararı

Sur canisi ile ilgili her bir detay kan donduran cinsten
Fenerbahçelilere Talisca yetmedi: Dünyaca ünlü yıldız için Mario Branco'yu esir aldılar

Görüntüler havaalanından! Yıldız futbolcu için Branco'yu esir aldılar
Arnavutluk'ta Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor

Resmi açıklama yapıldı! Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek

Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek
Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.