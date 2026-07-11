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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
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Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Cuma Buluşmaları kapsamında köylerde üreticilerle bir araya gelerek üretim planlaması, ÇKS, TARSİM, hayvan sağlığı ve anız yangınları gibi konularda bilgilendirme ve istişare toplantıları düzenledi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Cuma Buluşmaları kapsamında üreticilerle bilgilendirme ve istişare toplantıları gerçekleştirildi.

Merkez ve ilçelere bağlı köylerde düzenlenen toplantılarda, üretim planlaması, tarımsal desteklemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) iş ve işlemleri, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, bitki sağlığı uygulamaları, Tarım Sigortaları (TARSİM) ve B-Reçete uygulaması hakkında üreticilere bilgi verildi.

Toplantılarda ayrıca orman alanlarına yakın tarım arazilerinde ateş kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, hasat döneminde makine kullanımı, anız yangınlarının önlenmesi ve biçerdöver kontrollerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

Görüşmelerde, Tarım ve Orman Bakanlığının yayın organı Tarım Orman Ekranı (Tarım TV) hakkında da üreticilere bilgi aktarıldı.

Edirne'de tarımsal üretim denetimleri sürüyor

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitki ve hayvan sağlığının korunması ile güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Müdürlük ekipleri, üretimin tarladan sofraya uzanan tüm aşamalarında denetim, kontrol ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında bitki ve hayvan sağlığının korunması, güvenilir ve kaliteli gıda üretiminin sağlanması amacıyla sahada inceleme ve denetimler gerçekleştiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilere teknik destek ve rehberlik hizmeti sunarak tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
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