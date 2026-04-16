EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, taşıma sınırını aşan 2 kamyon işletenine toplam 120 bin lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri, Harmanlı köy yolunda yaptığı tonaj uygulamasında yük taşıyan araçları denetledi. Denetimde araçların kapasitesi, taşıdığı yük ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Yük sınırını aştığı belirlenen 2 kamyon işletenine toplam 120 bin lira idari para cezası uygulandı.

