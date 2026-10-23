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Edirne'de spor ve eğitim müdürleri okçuluk eğitmen eğitimlerini inceledi

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Edirne'de spor ve eğitim müdürleri okçuluk eğitmen eğitimlerini inceledi
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Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ile İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, 'Okuldan Spora' antrenmanlarını ve 'Okçuluk Benim Sporum' eğitmen eğitimlerini yerinde inceledi. Projelerle okçuluğun öğrencilere tanıtılması ve çocukların spora yönlendirilmesi hedefleniyor.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ile İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, kentte yürütülen spor faaliyetlerini ve okçuluk eğitmen eğitimlerini inceledi.

Ak ve Alireisoğlu, Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "Okuldan Spora" Projesi kapsamındaki antrenmanları takip ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Gençlik Merkezi spor salonuna geçen Ak ve Alireisoğlu, "Okçuluk Benim Sporum" Projesi kapsamında düzenlenen eğitmen eğitimlerini yerinde inceledi.

Projeyle okçuluk branşının öğrencilere tanıtılması, çocukların spora yönlendirilmesi ve daha fazla öğrencinin okçulukla buluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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