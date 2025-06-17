Edirne'de Spor Dolu Bir Kamp Programı Gerçekleşti

Edirne'de " Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye Edirne" kamp programına katılan öğrenciler, çeşitli spor etkinliklerinde buluştu.

Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda dün başlayan kampta, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Kırklareli, İzmir, İstanbul, Tekirdağ, Yalova ve Edirne'den gelen başarılı 80 öğrenci için spor yarışmaları düzenlendi.

Dev jenga, ip atlama, halat çekme, çarkıfelek spor yarışması, kum torbası atma, badminton ve insan langırtı gibi etkinliklerde yarışan öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, kamp alanını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, yarışmaları izledi.