Edirne'de Spor Dolu Bir Kamp Programı Gerçekleşti

Edirne'de Spor Dolu Bir Kamp Programı Gerçekleşti
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Edirne'de düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye Edirne' kamp programında, 80 öğrenci çeşitli spor etkinliklerinde bir araya geldi. Dev jenga, ip atlama gibi yarışmalarda keyifli anlar yaşandı.

Edirne'de " Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye Edirne" kamp programına katılan öğrenciler, çeşitli spor etkinliklerinde buluştu.

Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda dün başlayan kampta, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Kırklareli, İzmir, İstanbul, Tekirdağ, Yalova ve Edirne'den gelen başarılı 80 öğrenci için spor yarışmaları düzenlendi.

Dev jenga, ip atlama, halat çekme, çarkıfelek spor yarışması, kum torbası atma, badminton ve insan langırtı gibi etkinliklerde yarışan öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, kamp alanını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, yarışmaları izledi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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