Edirne'de PTT'nin 185. Yıl Dönümü Kutlandı

Edirne'de Ptt'nin kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı.

Edirne PTT Başmüdürü Mustafa Telat Akalın, müdürlükte düzenlenen etkinlikte, kurumun 185. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

PTT'nin, 185 yıldır vatandaşlara hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşadığını belirten Akalın, "Yaşadığımız depremlerden sonra, Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda Uzunköprü, İpsala, Enez ve Selimiye şubelerimizde yeni binalarda hizmet vermeye en kısa zamanda başlayacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Akalın, 185. müşteri olan Hasan Tuna'ya pul albümü ve mini satranç takımının da aralarında yer aldığı hediyeler verdi.

Tuna, Akalın'a hediyeler için teşekkür ederek, "Birkaç bankaya gittim işlemimi yapamadım, sonra PTT'ye geldim işlemimi yaptım. PTT güzel hizmet veriyor. Tüm personele iyi çalışmalar dilerim." dedi.