Haberler

Edirne'de PTT'nin 185. Yıl Dönümü Kutlandı

Edirne'de PTT'nin 185. Yıl Dönümü Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne PTT Başmüdürü Mustafa Telat Akalın, PTT'nin 185. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, vatandaşlara yeni hizmet binalarının açılacağı müjdesini verdi. Etkinlikte 185. müşteri olan Hasan Tuna'ya hediyeler verildi.

Edirne'de Ptt'nin kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı.

Edirne PTT Başmüdürü Mustafa Telat Akalın, müdürlükte düzenlenen etkinlikte, kurumun 185. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

PTT'nin, 185 yıldır vatandaşlara hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşadığını belirten Akalın, "Yaşadığımız depremlerden sonra, Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda Uzunköprü, İpsala, Enez ve Selimiye şubelerimizde yeni binalarda hizmet vermeye en kısa zamanda başlayacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Akalın, 185. müşteri olan Hasan Tuna'ya pul albümü ve mini satranç takımının da aralarında yer aldığı hediyeler verdi.

Tuna, Akalın'a hediyeler için teşekkür ederek, "Birkaç bankaya gittim işlemimi yapamadım, sonra PTT'ye geldim işlemimi yaptım. PTT güzel hizmet veriyor. Tüm personele iyi çalışmalar dilerim." dedi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı

Türkiye'de de yok satıyor! Ünlü marka binlerce aracını geri çağırdı
Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor: Canavar modunda

Bütün dünya onu konuşuyor: Canavar modunda
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
İstanbul'da kanlı pusu! Sokakta yürüyen 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü

İstanbul'da kanlı pusu! Sokakta yürüyen 3 kişiyi silahla vurup öldürdü
Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...

Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...
Annesine mesaj atan iş arkadaşını öldürdü

Annesine atılan mesajı görünce gözü döndü! Kurşun yağdırdı
Skor bile aynı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor

10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.