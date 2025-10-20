Edirne'de Pastanede Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Haberler

Edirne Kocasinan Mahallesi'nde bir pastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının elektrik panosundan kaynaklandığı bildiriliyor.

Edirne'de bir pastanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocasinan Mahallesi'ndeki pastanenin imalathane bölümünde elektrik panosundan yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle pastanede maddi hasar oluştu.

Ekipler içeride biriken dumanı tahliye etmek için çalışma yaptı.

