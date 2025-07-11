Edirne'de Modern Hayvan Pazarı Tamamlandı

Edirne'de Modern Hayvan Pazarı Tamamlandı
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Havsa ilçesinde inşa edilen bölgenin en büyük ve modern Canlı Hayvan Pazarı, Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci tarafından incelendi.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yapımı tamamlanan Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

Havsa ilçesinde inşa edilen ve "bölgenin tek, en büyük ve en modern tesisi" olduğu belirtilen Canlı Hayvan Pazarı'nda yetkililerle bir araya gelen Ciğerci, pazarın bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Ciğerci, modern yapısıyla dikkat çeken pazarın, bölgedeki üreticilerin ihtiyaçlarına göre tasarlandığını vurguladı.

Kaynak: AA / Gürkan Arda - Güncel
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