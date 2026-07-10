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Edirne'de Batı Mısır Kök Kurdu zararlısına yönelik çalışmalar sürüyor

Edirne'de Batı Mısır Kök Kurdu zararlısına yönelik çalışmalar sürüyor
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Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, mısır ekili alanlarda Batı Mısır Kök Kurdu zararlısına karşı sürvey ve izleme çalışmalarını sürdürüyor. Feromon tuzaklarla popülasyon yoğunluğu takip edilirken, üreticilere bilgilendirme yapılıyor.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, mısır ekili alanlarda Batı Mısır Kök Kurdu zararlısına yönelik sürvey ve izleme çalışmaları devam ediyor.

İl genelindeki mısır üretim alanlarında yürütülen çalışmalar kapsamında teknik personel tarafından tarlalara yerleştirilen feromon tuzaklar düzenli olarak kontrol ediliyor.

Çalışmalarda zararlının popülasyon yoğunluğu takip edilirken, üreticilere gerekli bilgilendirmeler de yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olası verim kayıplarının önlenmesi, zararlıya karşı etkin mücadele yürütülmesi ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
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