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Edirne'de kurum müdürleri 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

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Edirne'de kurum müdürleri, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katılarak, 5 farklı kategoride yer alan 147 fotoğrafı inceledi ve tercihlerini belirtti.

Edirne'de kurum müdürleri Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

AFAD Edirne İl Müdürü Ali Altındal, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" kategorisinde Esra Hacıoğlu Karakaya'nın "Madenciler" fotoğrafını seçen Altındal, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Son sığınak" fotoğrafını oyladı.

"Çevre-yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Haber" kategorisinde Mehmet Akif Parlak'ın "Sel aldı" fotoğraflarını seçen Altındal, "Spor" kategorisinde ise Evrim Aydın'ın "Taraftarın gözbebeği" isimli fotoğrafını tercih etti.

Edirne Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Tarancı

Edirne Sosyal Etüt ve Proje Müdürü İbrahim Tarancı da oylamaya katılarak 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", fotoğrafını seçen Tarancı, "Gazze: Kanıt" kategorisinde tercihini Belal Khaled'in "Anneye bakış" fotoğrafından yana kullandı.

Tarancı, "Çevre-yaşam" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Paris sokakları", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Spor" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Er meydanında" fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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