Edirne'de Kurban Bayramı'nda Tatilci Akını: Saros Körfezi Doldu Taştı

Edirne'de Kurban Bayramı'nda Tatilci Akını: Saros Körfezi Doldu Taştı
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Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler, Edirne'nin Saros Körfezi sahillerine akın etti. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte plajlar tamamen doldu. Tatilciler, denizin keyfini çıkarırken bölgedeki işletmeler de bayram yoğunluğundan memnun.

Edirne'de Kurban Bayramı'nda tatilci akını: Saros Körfezi sahilleri doldu taştı

İstanbullular buraya akın etti

EDİRNE - Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler, Edirne'nin Saros Körfezi kıyılarına akın etti. Bayram tatilinin ilk günlerinden itibaren sıcak havanın da etkisiyle Saros Körfezi sahilleri dolup taştı.

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen yüzlerce İstanbullu vatandaş Edirne'de denizin keyfini çıkartmak için sahillere akın etti.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte Körfez kıyılarında yoğunluk yaşandı. Tatilciler, bayramın keyfini denizin serin sularında çıkarırken, sahillerde renkli görüntüler oluştu. Plajlar tamamen dolarken, birçok vatandaş güneşin tadını çıkardı, çocuklar kumda oynadı, gençler ise denizde eğlendi.

Bölgedeki işletmeler, bayram yoğunluğundan oldukça memnun olduklarını belirtti. Şehir dışından gelen tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu nedeniyle, sahil yollarında zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.

Bayram tatili nedeniyle Saros Körfezi sahilleri en yoğun günlerini yaşadı.

Vatandaşlar sahillerin oldukça yoğun olduğunu güzel bir tatil geçirdiklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Güncel
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