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Edirne'de kahverengi kokarcaya karşı samuray arısı salımı yapıldı

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Edirne'de kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında 728 samuray arıcığı doğaya bırakıldı. İl Tarım Müdürü, bölgede zararlının tespit edilmediğini ancak önleyici tedbirlerin sürdüğünü belirtti.

Edirne'de kahverengi kokarca böceğine karşı samuray arısı salımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele sürüyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'nin katılımıyla, Sarayiçi'nde 728 samuray arıcığı doğaya bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kahverengi kokarca zararlısına yönelik sürvey ve izleme çalışmalarının yıl boyunca titizlikle yapıldığını belirtti.

Edirne'de kahverengi kokarca zararlısının tespit edilmediğini ifade eden Köse, tarımsal üretimin korunması ve olası risklerin önüne geçilmesi amacıyla önleyici tedbirler kapsamında biyolojik mücadele çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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