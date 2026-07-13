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Edirne'de 'kahverengi kokarca'ya karşı doğaya 728 'samuray arıcığı' salındı

Edirne'de 'kahverengi kokarca'ya karşı doğaya 728 'samuray arıcığı' salındı
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Edirne'de tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında 728 samuray arıcığı doğaya bırakıldı. İl genelinde zararlıya rastlanmazken, önleyici çalışmalar sürüyor.

EDİRNE'de tarımsal üretimi tehdit eden zararlılara karşı yürütülen biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında, 'kahverengi kokarca'ya karşı doğaya 728 samuray arıcığı bırakıldı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, tarımsal üretimde önemli verim kayıplarına neden olabilen 'kahverengi kokarca' zararlısının doğal düşmanı olan 'samuray arıcığı' Sarayiçi mevkisinde doğaya salındı. Düzenlenen programa Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nadi Aygen ile teknik personel katıldı. Program kapsamında toplam 728 'samuray arıcığı' doğaya bırakılarak, zararlının olası yayılımına karşı biyolojik mücadele çalışmaları güçlendirildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde kahverengi kokarca zararlısına yönelik sürvey ve izleme çalışmalarının yıl boyunca aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Yapılan açıklamada, şu ana kadar Edirne'de kahverengi kokarca zararlısına rastlanmadığı ifade edilirken, tarımsal üretimin korunması ve ileride oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla önleyici biyolojik mücadele uygulamalarının kararlılıkla devam ettiği kaydedildi. Yetkililer, kimyasal mücadeleye alternatif olarak uygulanan çevre dostu biyolojik mücadele yöntemlerinin hem doğal dengeyi koruduğunu, hem de sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağladığını belirterek, üreticilerin güvenli ve verimli üretim yapabilmesi için çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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