Edirne'de Kaçakçılık Operasyonu: Elektronik Sigara ve Cep Telefonları Ele Geçirildi

Edirne'de Kaçakçılık Operasyonu: Elektronik Sigara ve Cep Telefonları Ele Geçirildi
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Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Yunanistan'dan Türkiye'ye kaçak olarak getirilen elektronik sigara ve cep telefonlarına yönelik düzenlediği operasyonda, 12 bin 545 cep telefonu ve 10 bin elektronik sigara ele geçirdi. Ayrıca, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen başka bir operasyonda 704 kilogram damiana bitki çayı bulundu. Olayla ilgili toplamda 6 kişi gözaltına alındı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda elektronik sigara ve cep telefonuyla bitki çayı ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye kaçak yollarla elektronik sigara ve cep telefonu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli aracın Türkiye'ye giriş yapmasının ardından fiziki takip başlatan ekipler, Edirne ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 12 bin 545 cep telefonu ile 10 bin elektronik sigara ele geçirildi.

Kaçak bitki çayı operasyonu

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda ise Ticaret Bakanlığı analiz programlarıyla yapılan risk değerlendirmesi sonucu Türkiye'ye giriş yapan şüpheli olarak belirlenen bir tır x-ray taramasına yönlendirildi.

Araçta yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada, 704 kilogram damiana bitki çayı ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
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