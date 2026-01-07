Haberler

Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında iki otomobilde kaçak içki ve elektronik ürün ele geçirildi

Güncelleme:
Edirne Emniyet Müdürlüğü, yurt dışından kaçak yollarla getirilen sigara, içki ve elektronik ürünlere yönelik düzenlediği operasyonda iki otomobilde yaklaşık 2 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, iki otomobilde yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla getirilmeye çalışılan sigara, içki ve elektronik ürün ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Avrupa'dan kaçak sigara, içki ve elektronik ürün getirildiği tespit edilen iki otomobili sınır kapılarında durdurdu.

Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yapılan aramalarda piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtilen kaçak ürünler ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
500

