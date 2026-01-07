Haberler

Edirne'de Kaçak Alkollü İçki ve Sigara Operasyonu: 2 Milyon Lira Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Edirne'de düzenlenen iki ayrı operasyonda, yurt dışından kaçak olarak getirilen 2 milyon lira değerinde alkollü içki, sigara ve elektronik eşya ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE'de polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda yurt dışından kaçak olarak getirilen piyasa değeri 2 milyon lira olan alkollü içki, sigara ve elektronik eşya ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada, yurt dışından kaçak ürünlerin getirilip piyasa sürüleceğini belirledi. Polis, şüphelilerin araçlarına takibe alıp iki ayrı operasyon düzenledi. Araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda alkollü içki, sigara ve elektronik eşya ele geçirildi. Piyasa değeri 2 milyon lira olduğu belirtilen kaçak ürünlerle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

