Haberler

Edirne'de 3 iş yerinden yapılan hırsızlıklar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de bir şüpheli, gece saatlerinde 3 iş yerinden para ve cep telefonu çaldı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Edirne'de 3 iş yerinden para ve cep telefonu çalınması güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Sabuni ve Dilaverbey Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, gece saatlerinde iş yerlerine girerek kasalarda bulunan parayı ve bir cep telefonunu çaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerlerinde inceleme yaptı.

İş yerleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iş yerlerinden parmak izi de aldı.

Ekipler kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının hırsızlık yaptığı dükkanların yanı sıra 5 iş yerine daha girmeye çalıştığı, bazı iş yerlerinin kapılarını zorladığı belirlendi.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye Ordusu: Halep YPG'den tamamen temizlendi

Bir bölge daha YPG'den temizlendi, operasyon tamamlandı
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu

Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Suriye Ordusu: Halep YPG'den tamamen temizlendi

Bir bölge daha YPG'den temizlendi, operasyon tamamlandı
Kentte 'çatı çığı' kabusu! Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi

"Çatı çığı" kabusu! 2 kişi kar altında kaldı, ilçe karanlığa gömüldü
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı