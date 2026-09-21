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Edirne'de DENEYAP sınavına 401 aday katıldı, Şükrüpaşa Spor galibiyetle başladı

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Edirne'de DENEYAP sınavına 401 aday katıldı, Şükrüpaşa Spor galibiyetle başladı
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DENEYAP uygulama sınavı Edirne Spor Salonu'nda yapıldı; 401 aday 60 dakika tasarım geliştirdi. Değerlendirme sonunda 100 ortaokul ve 60 lise öğrencisinin 36 ay ücretsiz eğitim alacağı belirtildi; Şükrüpaşa Spor Kulübü'nün 14 ve 15 yaş altı takımları sezona galibiyetle başladı.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Süreci Uygulama Sınavı Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yazılı sınav ve görev aşamalarını başarıyla geçen 401 aday öğrenci, "Sıfır Atık Şehir Mühendisi" temasıyla 60 dakika boyunca en yenilikçi mekanik tasarımları geliştirmek için yarıştı.

Değerlendirme sürecinin ardından başarılı olan 100 ortaokul ve 60 lise öğrencisinin, DENEYAP Atölyesi'nde 36 ay sürecek ücretsiz yüz yüze teknoloji eğitimine katılmaya hak kazanacağı belirtildi.

Şükrüpaşa Spor Kulübü gelişim liglerine galibiyetlerle başladı

Edirne'yi TFF Gelişim Ligleri'nde 5 yaş grubunda temsil eden Şükrüpaşa Spor Kulübü, sezona galibiyetlerle başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre,14 ve 15 yaş altı takımları, sezonun ilk karşılaşmalarında Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri'ne konuk oldu.

İstanbul Büyükçekmece'deki Tepecik Şenol Güneş Stadı'nda oynanan karşılaşmalarda 14 yaş altı takımı rakibini 4-1, 15 yaş altı takımı ise 2-1 mağlup etti.

Kulübün diğer yaş gruplarındaki lig mücadelelerinin bu hafta başlayacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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