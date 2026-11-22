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Edirne'nin Havsa ilçesindeki canlı hayvan pazarında denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele edilmesi, hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması ve hayvan sağlığının korunması amacıyla Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nda kontrol yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş ile il ve ilçe müdürlüğü teknik personelinin katıldığı denetimlerde, pazara getirilen hayvanların sağlık durumları, sevk belgeleri ve kayıtları incelendi.

Mevzuat hükümlerine aykırı durumların tespit edildiği işletme ve kişilere yönelik gerekli idari işlemlerin uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi ve güvenilir hayvansal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Arı yetiştiricileri bilgilendirildi

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde arı yetiştiricilerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Süloğlu Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki arıcılık faaliyetlerini geliştirmek amacıyla hazırlanan "Doğadan Sofraya Edirne Arıcılığı Yükseliyor Projesi" üreticilere tanıtıldı.

Proje kapsamında Edirne genelindeki 100 arıcılık işletmesine yüzde 70 Bakanlık hibeli modern kovan ve ekipman desteği sağlanacağı belirtildi.

Destek paketinde 5 iki katlı, 10 çerçeveli modern arı kovanı, 1 ana arı üretim kovanı ile körük, eldiven ve koruyucu maskenin yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı, 50 ve altı kovana sahip başta genç ve kadın girişimciler olmak üzere tüm üreticilerin 27 Kasım'a kadar ilçe müdürlüğüne başvurabilecekleri kaydedildi.

Burgaz Din Hizmetleri Ataşesi Aksu'dan ziyaret

Bulgaristan'ın Burgaz kentinde Din Hizmetleri Ataşesi olarak görev yapan Ercan Aksu, Edirne Müftüsü Burhan Çakır'ı ziyaret etti.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni hizmet binasında gerçekleşen ziyarette Aksu ve Çakır bir süre görüştü.

Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aksu'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA