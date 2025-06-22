Edirne'de 80 Kilogramlık Dev Yayın Balığı Yakalandı
İpsala ilçesinde amatör balıkçı Recai Ateş, Meriç Nehri'nde 2 metre uzunluğundaki 80 kilogramlık yayın balığını avladı.
Edirne'de Meriç Nehri'nde, balıkçının ağına yaklaşık 2 metre boyunda 80 kilogramlık yayın balığı takıldı.
İpsala ilçesinde amatör balıkçılık yapan Recai Ateş, teknesiyle nehre açılarak ağ attı.
Ağa bir süre sonra büyük bir balık takıldı. Ateş, yaklaşık 2 metre boyunda ve 80 kilogram ağırlığındaki balığı zor da olsa tekneye çıkardı.
Ateş, bu büyüklükte bir balığı yakaladığı için mutlu olduğunu belirtti.
Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel