Edirne'de 80 Kilogramlık Dev Yayın Balığı Yakalandı

Edirne'de 80 Kilogramlık Dev Yayın Balığı Yakalandı
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İpsala ilçesinde amatör balıkçı Recai Ateş, Meriç Nehri'nde 2 metre uzunluğundaki 80 kilogramlık yayın balığını avladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde, balıkçının ağına yaklaşık 2 metre boyunda 80 kilogramlık yayın balığı takıldı.

İpsala ilçesinde amatör balıkçılık yapan Recai Ateş, teknesiyle nehre açılarak ağ attı.

Ağa bir süre sonra büyük bir balık takıldı. Ateş, yaklaşık 2 metre boyunda ve 80 kilogram ağırlığındaki balığı zor da olsa tekneye çıkardı.

Ateş, bu büyüklükte bir balığı yakaladığı için mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
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