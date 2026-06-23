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Edirne Belediyesinin Kırkpınar hazırlıkları sürüyor

Edirne Belediyesinin Kırkpınar hazırlıkları sürüyor
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Edirne Belediyesi, 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında park, yeşil alan bakımları ve meydan düzenlemelerine devam ediyor.

Edirne Belediyesinin 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hazırlıkları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hazırlıklar kapsamında park ve yeşil alan bakımları ve meydan düzenlemeleri yapılıyor.

Sarayiçi'nde ve Meydan Kafe'deki çalışmalar devam ederken, parklarda ve refüjlerde de temizlik ve boyama çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin kentin ihtiyaç duyulan noktalarındaki çalışmalara devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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