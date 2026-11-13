Edirne Belediyesi COP31'de SURFF Lansmanı'nda finansman imkanlarını değerlendirdi

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Edirne Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında su yönetimi, altyapı ve yenilenebilir enerji alanlarındaki projeler için yeni finansman ve iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla İLBANK Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansmanı (SURFF) Ülke Platformu Lansmanı gerçekleştirildi.

Lansmana katılan Edirne Belediyesi yetkilileri, kentlerin iklim değişikliğine karşı geliştirdiği projelerin teknik destek ve finansman imkanlarıyla buluşturulmasını amaçlayan girişimin yerel yönetimler açısından önem taşıdığını belirtti.

Edirne'de su yönetimi, altyapı ve yenilenebilir enerji alanlarında yürütülen çalışmaların somut yatırımlara dönüştürülmesi için yeni iş birliği ve finansman olanaklarının değerlendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, girişime katkı sunan Bakan Kurum'a, İLBANK'a ve emeği geçen kurumlara teşekkür edildi.

Kaynak: AA