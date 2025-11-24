Edirne Belediyesi 2026 Yılı Bütçesini Belirledi

Edirne Belediyesinin 2026 yılı bütçesi 7 milyar 582 milyon 997 bin lira olarak kabul edildi.

Edirne Belediyesi Meclisi, Belediye Başkanı Filiz Gencan başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde bütçe gündemiyle toplandı.

Toplantıda konuşan CHP'li Meclis Üyesi Engin Yağcılar, İller Bankasının CHP'li belediyelerden daha fazla kesinti yaptığını savundu.

AK Partili Celal Demir de CHP'li belediyelerden daha fazla kesinti yapıldığı yönündeki iddianın doğru olmadığını belirtti.

Belediyenin hazırladığı performans programında birçok hedefin gerçekleştirilemediğini ileri süren Demir, şunları kaydetti:

"Baktığımızda hepsi sıfır. Bunlar çok büyük bütçeyle olacak şeyler değil. Bir sürü boşuna harcanan paranın yerine bunlar yapılabilirdi çok rahat. Bahane yaratmayla bu işlerin olmayacağını söylemek istiyorum.

Bunlar için çok büyük bütçeye gerek yok. Mevcut bütçeyle bunların çoğu yapılabilirdi. Konser sayısı 6, konsere bütçe var. Kendi koyduğunuz hedeflerin, 2025-2029 Stratejik Eylem Planı'ndaki hedeflerin yüzde 90'ı yapılmamış. Hatta başlanmamış bile."

Belediye Başkanı Filiz Gencan da gelecek yılın Edirne Belediyesi için yatırım yılı olacağını belirtti.

Yatırımları ortak akılla hayata geçireceklerini belirten Gencan, "Birçok alanda mevzuat bizi sınırlıyor ama bahanelerin arkasına sığınmıyoruz. İller Bankası kesintileri tüm belediyelerde yapılıyordur; ancak bu kesintiler belediyeleri zor durumda bırakıyor. Biz bu süreci yönetiyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veriyoruz." dedi.

Gencan, belediyenin gelirlerinin azalmasına rağmen şikayet etmeyip çözüm ürettiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından bütçe oylamasına geçildi.

Edirne Belediyesinin 2026 bütçesi oy birliğiyle 7 milyar 582 milyon 997 bin lira olarak onaylandı.

Belediye Meclisinin emekli öğretmen üyeleri Engin Çoğal ve Necamettin Attay'a, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Gencan tarafından çiçek takdim edildi.