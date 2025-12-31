Hasta Muayene Ücretlerine Zam... Teis Genel Başkanı Saydan: Eczanelerimiz Muayene Ücretlerinin Tahsil Yeri Olamaz

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, muayene ücretlerine zam yapıldığına işaret ederek, "Eczanelerimiz, kurumun muayene ücretlerinin tahsil yeri olamaz. Hasta vatandaşlarımız haklı olarak soruyor: 'Beni sen mi muayene ettin, neden bu ücreti sen alıyorsun?' Hastanelerden tahsilinin zor olduğu gerekçesi ile kurum tarafından bu talebimiz sürekli reddediliyor. Devlet hastanelerinde vezneler olmasına rağmen 30 bin eczane muayene tahsil veznesi olarak kullanılıyor. Vatandaş bilmeli ki muayene katılım payı ile ilaç katılım payı ücretlerini SGK istediği için tahsil ediyoruz ve bundan hiç memnun değiliz" ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile hastane muayene ücretleri devlet hastanelerinde 26 TL, özel hastanelerde ise 60 TL oldu.

TEİS Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, hastane muayene ücretlerinin yüzde 30 zamlandığını belirterek, "Eczacılar olarak zaten muayene ücreti konusunda vatandaşla karşı karşıya bırakılmıştık. Şimdi bir de artan ücretler sonucunda nasıl bir durumla karşılaşacağız bilemiyoruz" dedi.

Saydan, vatandaşların halihazırda devlet ve üniversite hastanesine gittiklerinde 10 TL muayene ücreti ödediğini söyleyerek "Bu ücret 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 26 TL olarak uygulanacak. Özel hastanelerde ödenen 50 TL'lik ücret ise 60 TL'ye çıkarıldı. Hastanelere aile hekiminden sevkli olarak başvurulması halinde bu ücretlerin yarısı ödenecek. Ayrıca vatandaşlarımız her reçetesinde reçeteye yazılan 3 ilaca kadar 3 TL öderken yeni yılda yüzde 25,33 artışla 3,76 TL ödeyecek. Vatandaş 4. ilaçtan itibaren her kutu ilaca 1 TL ödüyordu, o da yüzde 25 artarak 1,25 TL oldu" ifadelerini kullandı.

"Devlet hastanelerinde vezneler olmasına rağmen 30 bin eczane muayene tahsil veznesi olarak kullanılıyor"

Saydan, muayene ücretlerinin eczanelerden tahsil edilmesi uygulamasına son verilmesi gerektiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Eczanelerimiz kurumun muayene ücretlerinin tahsil yeri olamaz. Hasta vatandaşlarımız haklı olarak soruyor: 'Beni sen mi muayene ettin, neden bu ücreti sen alıyorsun?' Hastanelerden tahsilinin zor olduğu gerekçesi ile kurum tarafından bu talebimiz sürekli reddediliyor. Devlet hastanelerinde vezneler olmasına rağmen 30 bin eczane muayene tahsil veznesi olarak kullanılıyor. Vatandaş bilmeli ki; muayene katılım payı ile ilaç katılım payı ücretlerini SGK istediği için tahsil ediyoruz ve bundan hiç memnun değiliz. SGK hastanelerin tahsil etmesi gereken ücretleri eczacılara tahsil ettiriyor. Bizler muayene ücreti tahsil etmek istemiyoruz. Eczacılar olarak sabırla eczacıyı ve hastayı karşı karşıya getiren bu uygulamadan vazgeçilmesini bekliyoruz."