ECOWAS ve UNOWAS'tan Batı Afrika'nın siyasi ve güvenlik gündemine ilişkin yakın koordinasyon

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Birleşmiş Milletler Batı Afrika ve Sahel Ofisi (UNOWAS), Nijerya'nın Abuja kentinde bir araya gelerek bölgedeki siyasi geçiş süreçleri ve güvenlik dinamiklerini ele aldı. Taraflar, kurumsal liderlik ve dengeli politikaların önemini vurguladı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile Birleşmiş Milletler Batı Afrika ve Sahel Ofisi (UNOWAS), bölgedeki siyasi ve güvenlik gelişmelerine ilişkin üst düzey temaslarını artırdı.

ECOWAS'tan yapılan açıklamaya göre, ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray, UNOWAS Özel Temsilcisi ve UNOWAS Başkanı Leonardo Santos Simao, Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir araya geldi.

Görüşmede, Batı Afrika ve Sahel'de devam eden siyasi geçiş süreçleri ile bölgedeki güvenlik dinamikleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda, ECOWAS'ın bölgesel diyalog, koordinasyon ve ortak angajman açısından temel platform olma rolü teyit edilirken, mevcut kritik dönemde kurumsal liderliğin ve dengeli politikaların önemi vurgulandı.

Taraflar, Afrika öncülüğündeki yaklaşımların güçlendirilmesi, parçalı girişimlerden kaçınılması ve üye devletler arasındaki işbirliğinin korunması konusunda mutabakata vardı.

ECOWAS ve UNOWAS yetkilileri, iki kurum arasındaki yakın işbirliğinin barış ve istikrarın desteklenmesinde kritik rol oynadığını belirterek, bölgenin önceliklerine duyarlı, koordineli ve sürdürülebilir siyasi çözümler geliştirme kararlılığını yineledi.

Kaynak: AA / Adam Abu
Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak 'işgal' iddiası

Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak "işgal" iddiası
Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi

Trump'ı hiç umursamıyor! İran için ölümcül emri verdi
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı

Tansiyon düşmüyor: İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi

Evladını vahşice katleden annenin isteği mahkemeye damga vurdu
Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı

"Polis" diyerek girdikleri evde vahşete kalkıştılar! Durumları ağır
Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...

Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı

Tansiyon düşmüyor: İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet

Savaş ülkeyi fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet
Kartal'da 6'ncı kattan düşen hemşire öldü; doktor sevgilisi gözaltına alındı

Genç hemşirenin korkunç ölümü! İşte doktor sevgilisinin ilk ifadesi