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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda, bölgedeki anlaşmazlıkların çözümünde itidal, diyalog ve diplomatik angajmanın önemi vurgulandı.

Pakistan'ın başkentinde düzenlenen ECO Bakanlar Konseyi 30. Toplantısı sonrası ortak "İslamabad Bildirisi" yayımlandı.

Ortak bildiride, bölgede "zorlu jeopolitik ortamdan" endişe duyulduğu belirtilerek, anlaşmazlıkların çözümünde itidal, diyalog ve diplomatik angajmanın öneminin altı çizildi.

Bildiride, Orta Doğu'da Pakistan ve Katar tarafından yürütülen arabuluculuk çabaları ile çatışmanın tamamen ve kalıcı olarak sona erdirilmesi amacıyla bu ülkelerin ortaya koyduğu girişimlere destek ifade edildi.

Karşılıklı güvenin teşvik edilmesi, istikrar ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesinin öneminin vurgulandığı bildiride, kalıcı barış için ECO çerçevesinde işbirliğinin sürdürülmesi çağrısında bulunuldu.

Bildiride, tek taraflı zorlayıcı tedbirler, yaptırımlar ve ekonomik baskıların reddedildiği aktarılarak, bölgede kapsayıcı ekonomik büyümeyi teşvik etme yönündeki ortak kararlılık vurgulandı.

Kaynak: AA