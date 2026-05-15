Eceabat'ta zeytinyağı dolum atölyesi açıldı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, İçişleri Bakanlığı hibe projesiyle hazırlanan zeytinyağı dolum atölyesi törenle açıldı. Dernek Başkanı Nihat Kurular, üreticilerin ürünlerinin ortak marka altında toplanacağını belirtti.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Eceabat Zeytin Üreticileri Derneği'nin İçişleri Bakanlığı hibe projesi kapsamında hazırladığı zeytinyağı dolum atölyesi açılışı gerçekleştirildi.

Eceabat Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı Nihat Kurular, törende yaptığı konuşmada, bu süreçte markalaşma konusunun önemli bir aşama olduğunu söyledi.

Projenin bilinen kooperatif mantığından farklı olarak tüm üye üreticilerin ürünlerinin Eceabat Zeytin Üreticileri markası adı altında toplanacağını belirten Kurular, "Üyelerimize kendi üye numaralarıyla yağlarını doldurulup tekrar kendilerine teslim edeceğiz. Hijyen koşullarında güvenilir bir şekilde dolum atölyesinde doldurulan ürünler geniş bir üretici kitlesi ile pazarda yerini alacak." dedi.

Konuşmaların ardından marka kullanımı için gerekli işletme kayıt belgesi Kurular'a teslim edildi.

Yapılan duanın ardından yeni tesis ziyaret edildi.

Kaynak: AA / Bülent Ersöz
