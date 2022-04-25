ECE ERKEN ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN MİRASINI REDDETTİĞİNİ AÇIKLADI

SUNUCU Ece Erken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan kalan mirası reddettiğini açıkladı.

Bakırköy'de, 27 Ocak tarihinde Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyacızıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşini kaybetmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirasından hak almayacağını ve resmi bir şekilde 'reddi miras' yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu.

HESAPLARINA BLOKE KONULMUŞ

"REDDİMİRAS YAPIYORUM"

Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel