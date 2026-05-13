Haberler

Düzce merkezli 14 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Düzce merkezli 14 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis şebekesine yönelik 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 55 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis şebekesine yönelik 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 55 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Düzce İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, bir yasa dışı bahis şebekesine 14 ilimizde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. 24 milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespit edilen bu kirli yapıya yönelik operasyonda 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatılmıştır. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, ülkemizin ekonomisine zarar veren bu suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve iş birliği, suç ve suçluyla mücadelede en büyük gücümüzdür. Bu başarılı operasyonu gerçekleştiren Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Düzce İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak

Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar

On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç
Arda Güler'e inanılmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak

Arda'ya inanılmaz teklif! Kabul ederse paraya para demeyecek

31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti

773 günde haritanın rengi değişti

Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı

Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı
Önde oldukları maçı hükmen kaybettiler! Belki de şampiyonluk gitti

Bu olayların bedeli çok ama çok ağır oldu!

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maç sonu oturup ağladı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, 14 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Artık kimsenin canını yakamayacaklar