Düzce Gölyaka'da Efteni Duatlonu öncesi 230 sporcu kuş cennetini gezdi

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 ilden 230 sporcunun katılımıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek Efteni Duatlonu öncesinde sporcular, Efteni Gölü Kuş Cenneti'ni ziyaret etti.

Sporcular, Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Triatlon Federasyonu, Gölyaka Kaymakamlığı ve Gölyaka Belediyesinin organizasyonuyla yarın startı verilecek Efteni Duatlonu öncesi Gölyaka Kültür Park'ta bir araya geldi.

Yarışlar öncesinde sporculara kullanacakları kitler dağıtıldı.

Kafile daha sonra yarış parkuru çevresinde yer alan Efteni Gölü Kuş Cenneti'ne doğru yola çıktı.

Zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla kuşların göç yolu üzerinde bulunan gölün çevresini gezen sporcular, iskeleden bölgedeki eşsiz manzarayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Gölün hemen kenarında bulunan iskeledeki tesiste dinlenen sporcular, kuş gözlem kulesine de çıkarak bölgedeki manzarayı yüksekten izleme fırsatı buldu.

Bünyesinde 2024'te 22 türden 2 bin 111 kuşun kayıt altına alındığı göl ve çevresi, büyük şehirlere yakın konumu dolayısıyla özellikle İstanbul ve Ankara'dan gelen doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Kaynak: AA