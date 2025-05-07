Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj

Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj

Düzce'de Zabıta Ekipleri Zincir Marketleri Denetledi

Düzce'de Zabıta Ekipleri Zincir Marketleri Denetledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli alışverişlerini sağlamak amacıyla zincir marketlerde denetim yaptı. Ekipler, ürünlerin fiyatlarını ve son kullanma tarihlerini kontrol ederek, kurallara aykırı durumları İl Ticaret Müdürlüğüne bildirdi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde zabıta ekipleri zincir marketleri denetledi.

Gölyaka Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli alışveriş yapmaları için denetimlerine devam ediyor.

Zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarını ve son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, kurallara aykırı tespit yapılması durumunda İl Ticaret Müdürlüğüne bilgi veriyor.

Vali Aslan'dan köylere ziyaret

Vali Selçuk Aslan il genelinde köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Gölyaka ilçesine bağlı Taşlık, Açma ve Aksu köylerini ziyaret eden Aslan, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Aslan, ziyaretlerinde kırsal kalkınmanın önemine değindi, devletin şefkat elinin her zaman milletin yanında olduğunu belirtti.

Kaymakam Pişkin'den ziyaret

Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, Akçakoca Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünü ziyaret etti.

Öğretmenevi ve sanat okulunun çeşitli kısımlarını inceleyen Pişkin, sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Akçakoca Seher Fedai Karabıyık Anaokulu'nu da ziyaret eden Pişkin, minik öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AYM'den Sokak Hayvanları Yasası'nın iptal istemine ret

AYM'den sokak hayvanları yasasına ilişkin karar
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
Gülaylar Altın'ın sahibi Mehmet İlhan Gülay tutuklandı

Gülaylar Altın'ın sahibi ifadeye gitti, tutuklandı
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.