Düzce'de Üniversite Öğrencilerine Yönelik 'Cave Fest' Başladı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik spor ve sosyal etkinliklerin yer aldığı "Cave Fest" başladı.

Yığılca Kaymakamlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında yaklaşık 200 üniversite öğrencisi Sarıkaya Mağarası'nda bir araya geldi.

Mağara önüne kurulan çadırlarda kamp yapan öğrenciler, dart yarışı, ok, masa tenisi, voleybol ve badminton gibi spor müsabakalarıyla keyifli zaman geçiriyor.

Düzce Valisi Selçuk Aslan da öğrencileri ziyaret etti.

İlki düzenlenen bu organizasyonun geleneksel hale gelmesini temenni eden Aslan, "Gençlerimize iyi eğlenceler diliyorum. Gerek Sarıkaya Mağarası'nın tanıtımı, gerekse ilimizin kültürel potansiyelinin zenginleşmesi açısından kıymetli etkinlik oldu. Emek veren arkadaşlarımızı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaymakam Hüseyin Demirkol ise etkinliğin hem spor hem de sosyal açıdan gençlere büyük fırsat sunduğunu belirtti.

Etkinlik boyunca Sarıkaya Mağarası'nı keşfetme imkanı bulan öğrenciler, film gösterileri, kamp ateşi etrafında canlı müzik ve DJ performanslarıyla eğlenecek. Etkinlikte sanatçı Cihan Kutlu da sahne alacak.