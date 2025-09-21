Düzce'de Kissamu Projesi: Çocukları Dijital Bağımlılıktan Koruma Çabası

Düzce'de çocukların kitap, spor, sanat ve müzikle ilgilenmelerini sağlayarak dijital bağımlılıktan korunmasını amaçlayan "Kissamu" projesinin uluslararası literatürde yer aldığı ve yeni dönemde liselerde de uygulanacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Proje Geliştirme Birimi tarafından ilk ve ortaokul öğrencileri için geliştirilen, ismini kitap, spor, sanat ve müzik kelimelerinden alan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin öncelendiği proje, ekran bağımlılığı ve obeziteyle mücadeleyi, Türk aile yapısını koruma ve okuyan nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Proje Koordinatörü Pınar Aslan, Oyuncak Müzesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin 2024-2025 eğitim yılında Düzce'de 68 okulda 4 binden fazla öğrenciye uygulandığını belirtti.

Bu seneki hedeflerinin projeyi 81 okulda uygulamak olduğunu aktaran Aslan, "Projenin en önemli sonuçlarından biri içerisinde bulunduğumuz oyuncak müzesi. Müzemiz, Türkiye'de sıfır atık anlamında en büyük ve ilk oyuncak müzesi. Bu müzede bulunan oyuncakların yüzde 70'i Kissamu projesinde çocukların sanat faaliyetlerinde ürettikleri atıklardan oluşan oyuncaklardan meydana geldi." dedi.

Aslan, projeyle ilgili akademik çalışmaların da yapıldığına değinerek, "Projemiz akademik camiada da yerini aldı. Projeyi uyguladığımız okullar, kaç öğrenciye uyguladığımız, ne gibi dönütler aldığımız her şey makalemizde var. Makalemiz bir kitap olarak basıldı ve uluslararası literatürde de yerini aldı. Cumhuriyetimizin 101. yılı dolayısıyla geçen sene 101 kitap okumuştuk, bu seneki hedefimiz 102 kitap. Çocuklarımıza 20 kitap okuduklarında değişik rozetler taktık. Bu rozetler çocuklarda çok büyük heyecan uyandırdı, bu nedenle kitap okumaya heveslendiler." diye konuştu.

Liselerde de uygulanacak

Aslan, yeni dönemde projenin alanını genişleteceklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki süreçte Kissamu'yu farklı bir projeyle birleştirip siber zorbalık ve akran zorbalığı üzerine de gitmeyi düşünüyoruz. Kissamu bu sene liseye geçiyor. İlk ve ortaokuldaki çocuklarda rozetlerle kitap okutmayı motivasyon aracı olarak kullanmayı başardık. Lisede de okumamız gereken 20 Türk edebiyatı ve dünya edebiyatının temel taşı olan kitaplar var. Lisede bir teknoloji modülü ve yabancı dil modülü ekledik. 20 kitabı okuyan çocuklarımıza onur belgesi vererek onları da motive etmeyi düşünüyoruz."

Gönül Yavuz İlkokulu öğretmeni Nihayet Say, projeyi okulun bütün kademelerinde uyguladıklarını belirterek, "Çok hoşumuza gitti. Çocuklar hem eğlendiler, eğlenirken de öğrendiler. Projeyi o kadar benimsedik ki Düzce Valiliği uluslararası film festivali başlatmıştı. Katılmaya karar verdik ve filme isim ne koyalım derken 'Kissamu'nun Doğuşu' yapalım dedik. Filmimizin konusu da her şeyin topraktan başlayıp toprakta bittiğini anlatan bir film. Çok güzel bir film oldu." ifadesini kullandı.

Proje kapsamında etkinliklere katılan öğrencilerden Beste Sönmez ise yaptıkları oyuncakların büyük bir yerde sergilenmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.