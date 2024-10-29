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Düzce'de İndirimli Ürünler İçin İzdiham

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Düzce'de bir mağazanın yaptığı büyük indirimler, özellikle çay bardaklarında yaşanan yoğun talep nedeniyle izdihama neden oldu. Müşteriler, indirimli ürünlere ulaşmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Fiyatı ucuz ürünler izdihama neden oldu

DÜZCE - Düzce kent merkezinde bir mağazanın yaptığı indirim izdihama neden oldu.

Düzce'de ev ürünleri satan bir firma bütün ürünlerde indirim uyguladı. Özellikle çay bardaklarında yaptığı indirim ise izdihama neden oldu. Piyasa fiyatının çok altında satılan ürünleri almak isteyenler mağaza önündeki kaldırımda yoğunluk oluşturdu. Çalışanların da zaman zaman zor anlar yaşadığı izdihamda ürünleri kapmak isteyenlerin bir bölümü de ürünlerin bulunduğu kamyonun arkasına doluştu.

İndirimli ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarışan vatandaşlar, mağaza önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Ürünleri alabilenler ise mutlu oldu.

İndirimli ürünlerden aile boyu birçok ürün aldıklarını belirten bir vatandaş; "Çay bardakları çok ucuzdu. Kaçırmamak için aldım. Ailemde birçok kişi de bir şeyler aldı. Mutluyuz" dedi.

Kampanya dahilindeki ürünler ise kısa sürede bitti.

Düzce'de İndirimli Ürünler İçin İzdiham
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL - Güncel

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