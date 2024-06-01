Düzce'de hayırsever iş insanı Özhan Olcay'ın annesi adına okul yapımı için protokol imzalandı

Düzce'de hayırsever iş insanı Özhan Olcay'ın annesi adına yaptıracağı okul için protokol imzalandı.

Valilikte, 24 sınıflı "Esin Olcay Anadolu Lisesi ve Spor Salonu" için protokol imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Vali Aslan, 23 Kasım 2022'de 5,9 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve yıkımı gerçekleştirilen Turgut Özal Anadolu Lisesinin yenilenmesi noktasında Bakanlıkla yatırım programı çerçevesinde ihale sürecinin başlatıldığını söyledi.

Bu sırada Özhan Olcay'ın, kendilerine annesi adına okul yaptırmak istediğini ilettiğini aktaran Aslan, istişareler sonucu standart bir okul ve spor salonunu yapmak yerine "yeşil enerji" konseptinde bina yapılmasını öngördüklerini kaydetti.

Aslan, okulun temelini kısa sürede atarak, 2025 eğitim öğretim yılında hizmete sunmayı planladıklarını dile getirdi.

Olcay da Valiliğin desteği, Bakanlığın da onayıyla okul yapım protokolünü imza altına aldıklarını belirterek, "Gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlayacak bir eğitim yuvasını hazırlayıp Milli Eğitim Bakanlığının emrine sunmak istiyorum." dedi.