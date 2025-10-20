Düzce'de Geleneksel Oyunlar Tırı Etkinliği Düzenlendi

Düzce'de, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından "Geleneksel Oyunlar Tırı" etkinliği düzenlendi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca ata yadigarı geleneksel oyun kültürünün yaşatılması amacıyla hayata geçirilen "Geleneksel Oyunlar Tırı" etkinliğinin 45'incisi Düzce'de gerçekleştirildi.

Düzce Valiliği öncülüğünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi işbirliğiyle Valilik binasının bulunduğu havuzlu meydanda düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, mas güreşi, onikitaş, halat çekme, eğir gibi geleneksel oyunları keşfetti.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Geleneksel Oyunlar Tırı Etkinliği Alan Koordinatörü Gülyeter Yaşar, AA muhabirine, 2 Mayıs'ta Ankara'da yapılan geleneksel oyun şenliğiyle yola çıktıklarını belirterek, "Geleneksel oyun tırımızla ilk olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilimize giderek faaliyetlerimizi gösterdik. Federasyon başkanımız Abdulhadi Turus'un söylediği gibi bir tır dolusu mutluğu 81 ilimize ulaştırmayı amaçlıyoruz. Ulaştırırken de kültürel mirasımız olan bu oyunları yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz." diye konuştu.

Etkinliklerde federasyon branşları mas güreşi, mangala, onikitaş, halat çekme oyunları başta olmak üzere birçok geleneksel oyunu her yaştan bireye deneyimleme fırsatı sunduklarını aktaran Yaşar, "Burada yetişkinlerin geçmişle bağ kurduğu, çocukların da annelerinin ve babalarının geçmişte oynadığı oyunların günümüzde oynayabildiği, dijital ortamdan uzak bir ortam var. Bugün de Düzce'deyiz. Düzce gittiğimiz 45. şehrimiz bizim. Bu ana kadar yüz binlerce insanın kalbine dokunduk." ifadelerini kullandı.