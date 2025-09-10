Düzce'de Efteni Duatlonu Hazırlıkları Başladı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenecek "Efteni Duatlonu" hazırlıkları sürüyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Spor Şube müdürleri Altuğ Kuru ve Hamit Sakal, 28 Eylül'de düzenlenecek yarışlar öncesinde parkur alanında saha çalışması gerçekleştirdi.

Yarış güzergahı ayrıntılı gözden geçirildi, teknik düzenlemeler değerlendirildi.

Hem bölgenin doğal ve turistik değerlerinin tanıtılmasına hem de spor kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak olan Efteni Duatlonu yarış alanının en iyi şekilde hazırlanması çalışmalar devam ediyor.