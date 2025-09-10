Düzce'de Efteni Duatlonu Hazırlıkları Başladı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 28 Eylül'de yapılacak Efteni Duatlonu için hazırlıklar sürüyor. Spor yetkilileri, parkur alanında saha çalışması yaparak yarış güzergahını gözden geçirdi.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenecek "Efteni Duatlonu" hazırlıkları sürüyor.
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Spor Şube müdürleri Altuğ Kuru ve Hamit Sakal, 28 Eylül'de düzenlenecek yarışlar öncesinde parkur alanında saha çalışması gerçekleştirdi.
Yarış güzergahı ayrıntılı gözden geçirildi, teknik düzenlemeler değerlendirildi.
Hem bölgenin doğal ve turistik değerlerinin tanıtılmasına hem de spor kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak olan Efteni Duatlonu yarış alanının en iyi şekilde hazırlanması çalışmalar devam ediyor.