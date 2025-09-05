Düzce'de Dalgalara Kapılan Aile Kurtarıldı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde Karaburun Plajı'nda denize giren 5 kişilik aile, dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarılan aile, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Akçakoca Karaburun Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren 5 kişilik aile, dalgaların arasında kalınca boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Akçakoca Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar, jetski ile 5 kişiyi sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan aile ambulanslarla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber: Musa KESKİN/AKÇAKOCA(Düzce),